HSV verlängert mit Leistungsträger Ludovit Reis bis 2026

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Leistungsträger Ludovit Reis langfristig an sich gebunden. Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, hat der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur seinen Vertrag beim HSV vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. «Ludo ist ein Paradebeispiel für den von uns eingeschlagenen Weg, entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und sie in unserem System besser zu machen», sagte Sportvorstand Jonas Boldt zur Weiterverpflichtung des niederländischen U21-Nationalspielers.

«Ich fühle mich hier heimisch und die vergangenen anderthalb Jahre haben mich als Sportler und Mensch bereits enorm weitergebracht», betonte Reis, der sich unter HSV-Trainer Tim Walter zur unverzichtbaren Stammkraft entwickelt hat. «Ich will auch in Zukunft das Beste aus mir herausholen und dem Team, dem Club sowie seinen einzigartigen Fans beim Erreichen der gemeinsamen Ziele helfen», fügte der ehemalige Profi des FC Groningen, VfL Osnabrück und FC Barcelona B hinzu. Als 15-maliger U21-Nationalspieler der Niederlande hat sich der laufstarke Mittelfeldmann auch auf internationalem Niveau bereits gezeigt.