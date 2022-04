HSV verlängert mit Defensivspieler Heyer bis 2026

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Defensivspieler Moritz Heyer langfristig an sich gebunden. Der ursprünglich im Sommer nächsten Jahres auslaufende Vertrag ist um drei Jahre bis Sommer 2016 verlängert worden. Das teilte der Verein am Freitag mit. «Er verleiht unserem Team eine besondere Stabilität», sagte Sportdirektor Michael Mutzel. In den Tagen zuvor waren Verträge mit Mario Vuskovic, Miro Muheim und Maximilian Rohr verlängert worden.

Heyer spielt seit September 2020 für den HSV und hat 60 von 64 möglichen Pflichtspielen für die Hamburger bestritten. Dabei erzielte er sieben Tore. Der 26-Jährige kann auf allen defensiven Positionen spielen. «Er hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten als absoluter Stammspieler und Leistungsträger etabliert», betonte Mutzel. Heyer, der vom VfL Osnabrück an die Elbe kam, sagte: «Es ist eine Ehre, die Raute auf der Brust zu tragen.»