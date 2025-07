HSV verlängert mit Defensivspieler Elfadli vorzeitig

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Defensiv-Spieler Daniel Elfadli vorzeitig verlängert. Das teilte der Aufsteiger einen Tag nach der 0:4-Niederlage im Testspiel gegen Olympique Lyon mit. Offen ließ der Verein die neue Laufzeit des Kontrakts.

Elfadli war 2024 vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg gekommen, nachdem sich der HSV schon ein Jahr zuvor um den Deutsch-Libyer bemüht hatte. Der 28-Jährige entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einer wichtigen Säule in der Aufstiegs-Mannschaft und absolvierte 31 Punktspiele (3 Tore).

«Daniel hat sich von Tag eins an vorbildlich in der Mannschaft und im gesamten HSV integriert. Gepaart mit seinen Leistungen und seiner Konstanz hat er sich so zu einer Identifikationsfigur unseres gemeinsamen Weges entwickelt», sagte Sportvorstand Stefan Kuntz laut Mitteilung.

Flexibel in der Defensive einsetzbar

Elfadli ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung einsetzbar. Im Team vom Trainer Merlin Polzin soll er auch in der bevorstehenden ersten Bundesliga-Saison des HSV nach sieben Jahren eine wichtige Rolle einnehmen. «Ich möchte nun unbedingt auch ein Teil eines neuen erfolgreichen Kapitels in der Bundesliga sein und werde dafür weiter alles investieren», sagte Elfadli.

Sportdirektor Claus Costa sieht ihn «noch nicht am Ende seiner Entwicklung, sondern wir trauen ihm nicht zuletzt aufgrund seines beachtlichen Karrierewegs auch in der Bundesliga den nächsten Schritt zu».

Elfadli ist erst seit seinem Wechsel zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg 2022 im Profibereich. Zuvor hatte er sich über die Verbandsliga Württemberg, die Oberliga Baden-Württemberg und die Regionalliga Südwest hochgearbeitet.