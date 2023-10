HSV unterstützt Hamburg Towers bei Eurocup-Heimspiel

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg erhalten bei ihrem ersten Eurocup-Heimspiel in dieser Saison prominente Unterstützung. Bei der Partie des Basketball-Bundesligisten am Dienstag (19.30 Uhr) in der Inselparkhalle gegen die London Lions werden Spieler des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV unter den Zuschauern erwartet. Das gaben die Towers am Montag bekannt. Für die Hanseaten ist es das zweite Spiel in diesem Wettbewerb. Die Auftaktpartie am vergangenen Mittwoch in Riga gegen den ukrainischen Verein Prometey Slobozhanske hatte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 77:97 verloren.