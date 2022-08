HSV und St. Pauli wollen in 2. Liga Wiedergutmachung leisten

Hamburg (dpa/lno) –

Für den Hamburger SV und den FC St. Pauli ist am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung angesagt. Die Kiezkicker müssen die 0:2-Schlappe beim Nordrivalen FC Hansa Rostock daheim gegen Spitzenreiter SC Paderborn (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) ausbügeln, der HSV tritt nach der 1:2-Heimpleite gegen Darmstadt 98 zum Nord-Süd-Gipfel beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport1) an. Weitere Punktverluste können sich die beiden Stadtrivalen nicht leisten, denn diese würden eine schlechte Ausgangsposition im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga nach sich ziehen.