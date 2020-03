HSV und Holstein Kiel vor Geisterspielen in Bayern

Hamburg (dpa/lno) – Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und Holstein Kiel stehen vor Geisterspielen. Da die Regierung des Freistaats Bayern wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus am Dienstag bekanntgegeben hatte, dass zunächst bis Mitte April keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern genehmigt werden, sind davon auch die Partien der Hamburger am Freitag bei der SpVgg Greuther Fürth und der Kieler am Samstag bei Jahn Regensburg betroffen.

Wie der HSV mitteilte, bekommen die 2400 Fans, die über den HSV bereits eine Eintrittskarte für das Auswärtsduell gekauft und bezahlt hatten, ihre Tickets zurückerstattet. Gleiches gilt für die Spiele der «Störche» in Fürth und daheim gegen den VfB Stuttgart. Die Partie gegen die Schwaben am 21. März findet nach einer Entscheidung von Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium ebenfalls ohne Zuschauer statt.

Der Hamburger Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann bedauerte die Entwicklung: «Wir finden es aus sportlicher, atmosphärischer und wirtschaftlicher Sicht extrem schade, dass es nun zu solchen Geisterspielen kommt und wir in Fürth auf unsere treuen und lautstarken Fans verzichten müssen. Wir hoffen aber natürlich im Sinne der Bevölkerung, dass diese Maßnahmen zur Verringerung einer weiteren Ausbreitung des Virus beitragen können», sagte der 57-Jährige auf der Club-Homepage.

Holstein-Präsident Steffen Schneekloth übte derweil Kritik: «Die Entscheidung der Landesregierung schafft zwar eine Klarheit. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass die jeweilige Entscheidung, wie auch im Infektionsschutzgesetz vorgesehen, von der zuständigen örtlichen Gesundheitsbehörde getroffen worden wäre, da die Verhältnisse nach wie vor regional sehr unterschiedlich sind.»

Das Heimspiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg ist nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht betroffen, da Hamburg noch keine weiterreichenden Entscheidungen gefällt hat. St. Pauli wird zunächst aber ohne Zuschauer trainieren. Wie der Zweitligist am Dienstagabend bekanntgab, sind auch keine Medienvertreter zugelassen.

Mitteilung Hamburger SV

Homepage Hamburger SV

FC St. Pauli

Homepage Holstein Kiel

Mitteilung Holstein Kiel