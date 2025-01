HSV und Hannover 96 fliegen gemeinsam ins Trainingslager

Der neue Trainer André Breitenreiter reist mit Hannover 96 ins Trainingslager in die Türkei. Julian Stratenschulte/dpa

Hoch über den Wolken saßen die Konkurrenten im selben Flugzeug: Die Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Hamburger SV sind gemeinsam ins Trainingslager im türkischen Belek aufgebrochen. «In den Farben getrennt, in der Sache und im Flug vereint», kommentierte der HSV auf der Plattform X einen Beitrag der Niedersachsen, kurz nachdem sie am Flughafen Hamburg angekommen waren. Das Flugzeug hob am Freitagmittag mit Ziel Antalya ab.

Die 96er haben den Flug laut Angaben der «Neuen Presse» schon Anfang Dezember gebucht. Weil es am Flughafen Hannover nur Transfers zu früher Stunde gegeben habe und die Spieler nicht mitten in der Nacht aufbrechen sollten, habe sich der Verein für den Abflug aus der Hansestadt entschieden. Durch die erst Ende Dezember geklärte Trainerfrage entschied sich der HSV mit Coach Merlin Polzin erst spät dazu, nach Belek zu reisen. Beide Clubs verweilen allerdings nicht im selben Hotel.

Hannover mit mehreren Testspielen

Hannover trifft im Trainingslager auf den Drittligisten Waldhof Mannheim (6. Januar) und in einem Doppeltestspiel (10. Januar) auf Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg und den Schweizer Champions-League-Teilnehmer Young Boys Bern. Der Hamburger SV plant laut Medienberichten einen Test (6. Januar) gegen Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen.

In der 2. Liga konkurrieren beide Nordclubs um die begehrten Aufstiegsränge. Sowohl Hannover als auch der HSV wollen unbedingt in die Bundesliga zurückkehren. 96 mit dem erst am Donnerstag vorgestellten neuen Trainer André Breitenreiter steht aktuell auf Tabellenrang sieben mit einem Punkt Abstand auf den drittplatzierten HSV. Die Hamburger sind nur einen Zähler vom Tabellenzweiten Karlsruher SC und drei von Spitzenreiter 1. FC Köln entfernt.