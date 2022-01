HSV und FC St. Pauli vor dem nächsten Derby

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Drei Tage nach umjubelten Viertelfinaleinzug steht für die Pokal-Helden des Hamburger SV und des FC St. Pauli mit dem Stadtderby schon das nächste sportliche Highlight an. Beide Teams treffen am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion aufeinander. Die bisherige Zweitliga-Bilanz seit dem Abstieg im Mai 2018 ist für den HSV verheerend: St. Pauli hat in sieben Partien (4/2/1) klar die Nase vorn und ist seit fünf Spielen gegen den Nachbarn unbesiegt.

Die Ausgangsposition ist beim Blick auf die Tabelle vor dem 20. Spieltag klar: St. Pauli (37 Punkte) will die Tabellenführung mit dem nächsten Dreier untermauern. Gewinnt der HSV (31), käme er bis auf drei Zähler an den Stadtrivalen heran. Verliert er aber wie im Hinspiel (2:3) erneut, dann lägen schon neun Punkte zwischen den beiden Teams aus dem hohen Norden. Und der FC St. Pauli hätte den inoffiziellen Stadtmeistertitel weiter in der Tasche….

