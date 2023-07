HSV und FC St. Pauli in ihre Trainingslager gestartet

Hamburg (dpa/lno) –

Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli haben am Donnerstag ihre Trainingslager begonnen. Die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter bleibt bis zum 15. Juli im österreichischen Kitzbühel. Der FC St. Pauli unter Coach Fabian Hürzeler hält sich bis zum 16. Juli im Passeiertal im italienischen Südtirol auf.

Beide Teams haben auch die angeschlagenen und verletzten Spieler dabei. Dazu sind Nachwuchsspieler mitgereist. Der HSV bestreitet Testspiele gegen Viktoria Pilsen aus Tschechien (Freitag, 18.00 Uhr) und den österreichischen Meister RB Salzburg (15. Juli, 10.30 Uhr). Der St. Pauli trifft während der Vorbereitung auf den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau (9. Juli, 16.00 Uhr) und den Drittligisten Arminia Bielefeld (15. Juli, 15.00 Uhr).

Der HSV eröffnet dann am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 die Zweitliga-Saison. Der FC St. Pauli tritt am 29. Juli beim 1. FC Kaiserslautern an.