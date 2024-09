HSV und Abwehrspieler Jonas David lösen Vertrag auf

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV und Abwehrspieler Jonas David haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, sucht der 24-Jährige eine neue Herausforderung. Wie es für den Innenverteidiger weitergeht, blieb jedoch zunächst offen.

In der vergangenen Saison war der gebürtige Hamburger an Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock verliehen. Seit David sich 2014 dem Nachwuchsleistungszentrum des HSV angeschlossen hatte, absolvierte er nach seinem Wechsel zu den Profis 58 Pflichtspiele für die Hanseaten in der 2. Liga und dem DFB-Pokal.