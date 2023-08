HSV tritt in erster Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen an

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kämpft am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter tritt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Im Fokus der Partie im Stadion an der Hafenstraße stehen die beiden Torhüter. HSV-Coach Walter setzt auf Ersatzmann Matheo Raab. Zwischen den Pfosten der Essener steht Jakob Golz, Sohn von Ex-HSV-Spieler Richard Golz.

In der vergangenen Saison hatte der HSV in der ersten Runde einige Probleme, ehe er sich nach Verlängerung mit 3:1 beim damaligen Drittligisten SpVgg Bayreuth durchsetzte. In der zweiten Runde unterlagen die Hanseaten 0:4 beim späteren Pokalsieger RB Leipzig.

Am Montag (18.00 Uhr/Sky) greift dann Drittligist VfB Lübeck in das Pokalgeschehen ein. Der Aufsteiger empfängt den Bundesligisten TSG Hoffenheim im heimischen Stadion an der Lohmühle.