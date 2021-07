HSV-Trainer will «neue Identität» finden: Meißner fällt aus

Hamburgs Cheftrainer Tim Walter (M) beobachtet das Training. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Für den Hamburger SV beginnt die vierte Saison in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem neuen Trainer Tim Walter auf der Bank treten die Hanseaten am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat1) zum offiziellen Saison-Eröffnungsspiel bei Absteiger FC Schalke 04 an. Der 45 Jahre alte HSV-Coach erklärte, für den Club sei nach drei verpassten Aufstiegen wichtig, «eine neue Identität» zu finden. «Ich hoffe und glaube, dass wir eine mutige, bereitwillige und intensive HSV-Mannschaft sehen werden», sagte Walter vor seiner Premiere. Der Nachfolger von Daniel Thioune muss Stürmer Robin Meißner ersetzen, der nach einem Innenbandanriss im rechten Knie vorerst ausfällt.

