HSV-Trainer Walter zu Schüssen in Hamburg: «Es ist schwer»

Hamburg (dpa) –

HSV-Trainer Tim Walter hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gezeigt. «Das sind ganz, ganz schreckliche Ereignisse. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass es so etwas auf der Welt gibt», sagte der 47-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz zum Zweitliga-Spiel der Hamburger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. «Ganz klar, dass uns das alle sehr, sehr mitnimmt. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen und vor allem gute Besserung den Verletzten, die es auch schwer getroffen hat.»

Am Donnerstagabend hatte in dem Gebäude der Zeugen Jehovas nach Angaben der Polizei ein 35 Jahre alter Mann sieben Menschen und sich selbst erschossen. Zu den Toten zählte die Polizei auch ein ungeborenes Kind.

Walter betonte, dass sie sich als Fußballer trotz der Ereignisse auf ihren Beruf konzentrieren müssten. «Es ist schwer. Trotzdem müssen wir unseren Job erledigen», sagte er.

Schon am Vormittag hatte der HSV ebenso wie der Liga- und Stadtrivale FC St. Pauli in Tweets seine Anteilnahme ausgedrückt. «Eine schreckliche Tat erschüttert Hamburg und auch uns. Man gedenke der Opfer, wünsche den Familien, Angehörigen und Freunden viel Kraft und hoffe, «dass die Verletzten schnell genesen», twitterte der HSV.

Der FC St. Pauli schrieb: «Wir sind erschüttert von der schrecklichen Gewalttat im Hamburger Norden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Hinterbliebenen.» Vor dem Zweitliga-Spiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen die SpVgg. Greuther Fürth werde es eine Schweigeminute geben, teilte der Verein mit.