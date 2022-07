HSV-Trainer Tim Walter: «Sind auf einem ganz anderen Level»

Hamburg (dpa/lno) –

Trainer Tim Walter sieht den Hamburger SV vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg. «Natürlich wollen wir uns weiterentwickeln und immer noch besser werden. Wir sind jetzt auf einem ganz anderen Level als vor einem Jahr», sagte der 46-Jährige am Freitag über die Lage beim HSV. «Die Abläufe sind bekannter, wir sind eingespielt» meinte der Coach vor dem Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig über seine als Aufstiegsfavorit gehandelte Mannschaft, die im fünften Anlauf in die 1. Liga zurückkehren will.

Dass der HSV zum ersten Mal die Rückkehr ins Oberhaus mit demselben Coach sowie einem eingespielt und zudem gezielt verstärkten Kader angeht, empfindet Walter ebenfalls als vorteilhaft. Umso mehr achtet er darauf, dass auch die Profis immer fokussiert bei der Arbeit bleiben. So griff er in dieser Woche auf dem Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion vor versammelter Truppe und den Medienvertretern lautstark ein und wurde von einer Zeitung «wilder Walter» genannt.

«Jeder weiß, dass ich ein Mann klarer Worte bin und spreche Dinge bei den Jungs dann auch an, denn ich möchte nicht, dass der Schlendrian einzieht», erklärte der Fußball-Lehrer. Hinterher sei er aber auch rasch wieder der «weiche Walter» gewesen, berichtete der Coach. «Denn grundsätzlich sind wir hier auf einem guten Weg», fügte er hinzu.