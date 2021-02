HSV-Trainer Thioune will Serie in Aue ausbauen

Hamburgs Trainer Daniel Thioune. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Daniel Thioune will die Erfolgsserie mit Tabellenführer Hamburger SV auch am heutigen Freitag beim FC Erzgebirge Aue fortsetzen. «Unser Ziel ist, dass wir dreifach punkten wollen», sagte der 46-Jährige vor dem 20. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach zuletzt neun Spielen ohne Niederlage reist der HSV äußerst selbstbewusst zum heimstarken Tabellenachten. Dort muss er allerdings Abwehrchef Toni Leistner ersetzen, der mit einem Muskelbündelriss mehrere Wochen ausfällt. Thioune ließ offen, ob als Leistner-Ersatz erneut Moritz Heyer oder aber Gideon Jung in der Innenverteidigung neben Stephan Ambrosius zum Einsatz kommen wird.

