HSV-Trainer Thioune bewahrt Ruhe: Gyamerah angeschlagen

Hamburgs Trainer Daniel Thioune steht am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – HSV-Trainer Daniel Thioune will sich auch nach vier Punktspielen in Serie ohne Sieg und dem Abrutschen auf Platz drei der 2. Fußball-Bundesliga nicht aus der Ruhe bringen lassen. «Dass es hier eine Erwartungshaltung gibt, war mir vom ersten Tag an bewusst. Aber der Druck von außen ist nicht größer als der, den wir uns selbst auferlegen», sagte der Coach am Donnerstag in Hamburg. Das bittere Last-Minute-2:3 in Heidenheim müsse man «vernünftig einordnen» und die Dinge im nächsten Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Volksparkstadion gegen den Nordrivalen Hannover 96 besser machen.

«Wenn wir nachlässig sind wie in Heidenheim, dann wird das bestraft. Deshalb müssen wir die Fehler abstellen, aktiv Fußball spielen und die Resistenz gegen den Ball über 90 Minuten plus entwickeln», forderte der 46-Jährige von seinem als Aufstiegsfavorit gehandelten Team. Dass «96» ebenfalls als Erstliga-Anwärter gilt, aber noch sieben Punkte weniger als der HSV auf dem Konto hat, überbewertet er nicht. «Wir treffen vielleicht auf einen angeschlagenen Gegner, sind jedoch gewarnt und wissen um dessen Anspruch. Aber auch wir wollen ihm Probleme bereiten und die Punkte hierbehalten», erklärte er.

Sorgen um Torwart-Routinier Sven Ulreich, der beim entscheidenden 2:3 schwer patzte, macht sich der HSV-Coach nicht. Ulreich habe die Woche über ein stabilen Eindruck gemacht. «Es war ja kein Allerweltsfehler, aber wenn man daraus lernt, geht man auch gestärkt hervor», sagte er. Ulreichs Keeper-Kollege Tom Mickel steht dem HSV im Derby nach einem Muskelfaserriss im Bauchmuskelbereich nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Verteidiger Jan Gyamerah (Adduktorenprobleme) ist offen.

HSV-Spielplan

HSV-Kader

Homepage Hamburger SV