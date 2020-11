HSV-Trainer Thioune: Bei Holstein Kiel ist was gereift

HSV-Trainer Daniel Thioune blickt auf das Spielfeld. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV erweist seinem Kollegen Ole Werner von Holstein Kiel Hochachtung. «Für viele ist Holstein Kiel ein Geheimfavorit. Aber es ist keine so große Überraschung, dass sie sich in den Top 5 bewegen», sagte Thioune am Sonntag, einen Tag vor dem Duell mit den Schleswig-Holsteinern. In den vergangenen Jahren sei «ein bisschen was gereift» an der Förde. Man habe gesehen, dass Werner eine Idee habe vom Fußballspielen, lobte Thioune und hob ein «sehr gutes Positionsspiel mit klaren Strukturen und klaren Ideen» hervor. «Es ist etwas, wo man aufpassen muss, dass man sie nicht ihre Abläufe reinkommen lässt», warnte der HSV-Coach.

Wie seine Mannschaft auf die Stärken des Rivalen reagiert, will er am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) im Holstein-Stadion zeigen, wenn die 2. Bundesliga den siebten Spieltag mit der Spitzenpartie Fünfter gegen Tabellenführer beschließt. Der HSV hat in vier Zweitliga-Spielen noch nie gegen die «Störche» gewonnen. Zwei Kieler Siege, zwei Remis stehen bislang zu Buche.

Dass die Kieler im Laufe dieser Saison auch mal die Brechstange herausholen können, zeigt die Kartenstatistik. Mit 19 Gelben und zwei Roten Karten sind die Schleswig-Holsteiner Schlusslicht in der Fairness-Übersicht. «Das zeigt, dass sie nichts abschenken», meinte Thioune. «Ich glaube aber nicht, dass die Mannschaft unfair ist.» Seinen Mannen riet er, sich eben «schneller vom Spielgerät zu lösen».

Vor allem auf Jae-Sung Lee wollen die Hamburger achten. Das soll aber kollektiv geschehen. «Wir werden keinen abstellen, der ihn an die Kette nehmen soll», sagte Thioune.

