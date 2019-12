HSV-Trainer: Starker Saisonstart war nicht zu erwarten

Hamburgs Trainer Dieter Hecking steht am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Dieter Hecking hat die Kritik am Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach der schwachen Serie von nur sieben Punkten aus den jüngsten sieben Spielen relativiert. «Klar könnten wir jetzt Unzufriedenheit rausposaunen, weil die letzten sieben Spiele nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bewerte aber das große Ganze, und da denke ich in aller erster Linie an den großen Umbruch im Sommer», sagte der Coach am Sonntag nach dem 2:2 (2:1) bei Darmstadt 98 vom Vortag.

«Es war in diesem Kontext nicht zu erwarten, dass wir so stark in die Saison kommen», meinte der 55-Jährige angesichts des Top-Starts mit 24 Zählern aus den ersten elf Partien. «Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir dieses Niveau länger hätten halten können.»

Die Hamburger haben zuletzt acht Auswärtsspiele in Serie nicht gewonnen. Hecking: «Intern wissen wir, wie schwer diese Saison wird und wie kompliziert das Ganze ist.» Der HSV geht als Tabellenzweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Winterpause.

