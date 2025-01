HSV-Trainer Polzin lehnt Rolle des Gejagten ab

Hamburg (dpa) –

Erstmals seit mehr als 16 Monaten geht der Hamburger SV als Tabellenführer in einen Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Als Gejagter fühlt sich der neue Cheftrainer Merlin Polzin nicht. «Bei der Situation, die wir vorfinden, davon zu sprechen, dass die eine Mannschaft die andere jagt, ist vielleicht von außen ein Thema. Intern ist es das nicht», sagte der 34-Jährige bei Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Mit dem 1:0 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag entthronte der HSV die Rheinländer nicht nur als Tabellenführer, sondern sprang erstmals seit September 2023 an die Spitze. Selten ging es in der 2. Bundesliga so spannend zu wie in dieser Saison. Zwischen dem Hamburger SV (31 Punkte) und dem Tabellenneunten Fortuna Düsseldorf (27) liegen gerade einmal vier Zähler.

Kein Gedanke an die Tabellenkonstellation

«Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen das auf unsere Art und Weise tun», sagte Polzin. «Deshalb ist der Fokus immer auf dem nächsten Spiel.» Er und die Spieler würden keine Gedanken an die Tabellenkonstellation verschwenden.

Zumal sich in dieser Woche die Personalsituation noch einmal verschärft hat. Bakery Jatta zog sich am Mittwoch im Training einen Syndesmoseriss am Sprunggelenk zu und fällt für den Rest der Saison aus. Er ist der zweite fehlende Außenbahnspieler, der langfristig fehlt. Noah Katterbach hatte sich eine Woche zuvor das Kreuzband gerissen.

Polzin setzt darauf, die Ausfälle intern aufzufangen, schloss aber zugleich einen Zugang im bis zum 3. Februar geöffneten Transferfenster nicht aus. «Wir haben Flügelspieler im Kader. Wir haben auch Jungs auf anderen Positionen eingesetzt, die auf den Flügelpositionen – links wie rechts – auch schon gespielt haben», meinte der junge Trainer.

Jetzt gelte der Fokus auf das Hertha-Spiel. Polzin: «Im Hintergrund laufen aber die Dinge, dass wir uns so aufstellen, dass wir die Ziele bestmöglich erreichen können.» Der Austausch mit der Scouting-Abteilung sei sehr intensiv.