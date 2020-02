HSV-Trainer Hecking: Derby-Sieg gibt einen richtigen Kick

HSV-Trainer Hecking. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV will mit einem Sieg im Stadtderby am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli weiteren Schwung im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga holen: «Ein Derbysieg würde die Fans elektrisieren und unsere Ansprüche untermauern», sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag. Ein Erfolg über den Stadtrivalen würde dem Team bis zur Länderspielpause Ende März «einen richtigen Kick geben».

Bei dem 55 Jahre alten Coach des Tabellenzweiten ist die Vorfreude auf das Derby groß: «Das ist auch für mich kein normaler Spieltag», sagte Hecking, der vor dem aktuell auf Platz 14 rangierenden FC St. Pauli warnt. «Wir haben im Hinspiel gespürt, wozu St. Pauli in der Lage ist», erinnerte Hecking an die 0:2-Niederlage im September vergangenen Jahres.

Personell müssen die Hamburger auf Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak verzichten, der sich am vergangenen Wochenende beim 1:1 bei Hannover 96 einen Anriss des Innenbandes und eine Überdehnung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hatte. Einem Einsatz von Adrian Fein (Jochbeinbruch) mit einer Schutzmaske erteilte Hecking eine Absage: «Er würde gerne spielen, aber wir müssen ihn auch schützen», sagte der HSV-Trainer.

