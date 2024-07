HSV-Trainer Baumgart: Das besondere Spiel in Köln

Hamburg (dpa) –

Die Partie gegen den 1. FC Köln ist für HSV-Trainer Steffen Baumgart nicht irgendein Spiel. «Dass das ein besonderes Spiel für mich ist, das wird es auch noch in zehn Jahren sein, weil ich eine schöne Zeit in Köln hatte», sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (21.00 Uhr/Sky und Sat.1) mit seinem Hamburger SV bei seinem Ex-Club. «Dass diese Konstellation für den ersten Spieltag etwas Besonderes ist, steht außer Frage.»

Vom 1. Juli 2021 bis Ende des vergangenen Jahres war er bei den Rheinländern und wurde nicht nur wegen seiner Erfolge zum Fan-Liebling. Knapp zwei Monate nach seinem Abschied vom FC begann er beim HSV. Weil die Hamburger auch unter ihm den Aufstieg verpassten und die Kölner den Abstieg nicht mehr vermeiden konnten, kommt es nun zum Wiedersehen und zu dem einstigen Bundesliga-Klassiker in der 2. Liga.

Er freue sich, dass er diesen Auftakt haben dürfe. «Das war’s dann auch», meinte Baumgart und fügte hinzu. «Wie sagt man so schön: nur der HSV. Und so wollen wir dort auch hinfahren und dementsprechend dort auftreten.»

Glatzel nicht dabei, Raab fehlt wegen Lungenentzündung

Ganz ohne Personalprobleme reist der HSV nicht nach Köln. Torjäger Robert Glatzel ist noch verletzt. Ob der Ex-Kölner Davie Selke zumindest im Kader steht, ist noch nicht entschieden. Ein Startelf-Einsatz nach überstandenem Mittelfußbruch ist laut Baumgart nicht geplant. «Ich gehe davon aus, dass auch der oder andere weiß, wo die Kiste steht», sagte der Trainer.

Im Tor wird Daniel Heuer Fernandes stehen, da Matheo Raab an einer Lungenentzündung erkrankt ist. Raab (25) hatte in der vergangenen Saison den 31-jährigen Heuer Fernandes als Nummer eins abgelöst. «Wir haben eine hervorragende Torwart-Situation, weil wir zwei Torhüter haben, die diese Liga spielen können», sagte Baumgart.