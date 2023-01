HSV-Torjäger Glatzel: «Wir sind sehr anständige Jungs»

Sotogrande (dpa/lno) –

Stürmer Robert Glatzel spürt keinen besonderen Druck als Torjäger im Kampf des Hamburger SV um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. «Ich würde es nicht Druck, sondern Verantwortung nennen», sagte der 29-Jährige der »Bild» (Dienstag) im Trainingslager in Sotogrande. Er wisse, «dass ich als Führungsspieler vorangehen muss. Ich weiß, dass auf mich geschaut wird.» Das gehöre dazu, wenn man bei so einem großen Verein spielen wolle. «Ich nehme es an. Es belastet mich nicht.»

Glatzel erzielte in den 17 Spielen der Hinrunde elf Tore für den HSV und liegt in der Zweitliga-Torjägerliste an der Spitze. Für ihn und seine Mannschaft beginnt die Rückrunde am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ist das Team von Trainer Tim Walter Tabellenzweiter hinter Darmstadt 98.

Ziel der Hamburger ist der Aufstieg. «Wir müssen alles dem großen Ziel unterordnen», meinte Glatzel. «Diese Denke herrscht in unserem Team vor. Wir sind sehr anständige Jungs, Top-Profis.» Es werde mitentscheidend in der Rückrunde sein, «was man für den Aufstieg opfert, was man dafür gibt», meinte der Angreifer. «Nur so wird es klappen.»