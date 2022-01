HSV-Torjäger Glatzel: Ablösesummen sind krass und surreal

Hamburgs Robert Glatzel freut sich über seinen Treffer. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Stürmer Robert Glatzel vom Zweitligisten Hamburger SV kann die im Fußball gezahlten Ablösesummen nur schwer nachvollziehen. «Das ist schon surreal. Man will ja selbst nur Fußball spielen. So viel Geld ist gar nicht greifbar», sagte der 28-Jährige, der 2019 bei seinem Wechsel für rund 6,5 Millionen Euro Ablöse zum teuersten Transfer von Cardiff City wurde. Vor allem die Beträge, die in der englischen Premier League und selbst in der zweitklassigen Championship gezahlt werden, seien schon «krass», sagte Glatzel dem «Hamburger Abendblatt» (Montag). «Aber so ist mittlerweile das Geschäft, und am Ende profitieren ja auch alle davon.»

Mit dem Wechsel von Cardiff zum HSV für rund eine Million Euro war der ehemalige Heidenheimer der teuerste HSV-Einkauf im Sommer 2021. Zusätzlichen Druck verspüre er aber nicht. «Ganz ehrlich: nein. Für die Ablöse kann man ja nichts. Es war eher ein Thema, als Spieler zu so einem großen Verein (wie dem HSV) zu kommen», betonte Glatzel.

Außerdem gehöre Druck dazu, man müsse ihn annehmen und daran wachsen. «Natürlich tut es weh, wenn man mehrere Spiele in Folge nicht trifft und kritisiert wird. Aber schlechte Phasen gehören bei Stürmern dazu, wenn man nicht gerade Cristiano Ronaldo heißt.» Für ihn sei es «ein Privileg, beim HSV zu spielen», betonte der Mittelstürmer, der mit seinen bisherigen zehn Liga-Treffern auf dem besten Weg ist, eine persönliche Bestmarke (bisher 13 Saison-Tore) aufzustellen. «Ich habe mir zwar keine feste Zahl vorgenommen, aber mehr als drei Tore will ich in der Rückrunde schon noch machen», kündigte Robert Glatzel an.

