HSV testet in Spielpause gegen Nordsjaelland

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV nutzt die Punktspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga für ein Testspiel. An diesem Donnerstag trifft das Team von Trainer Tim Walter, der am Montag seinen 46. Geburtstag beging, auf den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland. Die Partie gegen den Tabellenzehnten der Superliga, der 2012 die Meisterschaft in Dänemark gewann, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

HSV-Fans können dennoch live und in voller Länge dabei sein, teilte der Verein zu Wochenbeginn weiter mit. Die Begegnung werde kostenfrei im HSV-TV und dem Youtube-Kanal der Rothosen übertragen, hieß es.

Nach der wegen diverser WM-Qualifikationsspiele anstehenden Pause in der 2. Liga hat der HSV zwei Heimspiele im Volksparkstadion nacheinander: Am 20. November (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg und am 28. November (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt 04. Wie der HSV mitteilte, wurde am Montag der Ticket-Vorverkauf für HSV-Mitglieder gestartet. Der freie Vorverkauf für die beiden Begegnungen, die der TV-Sender Sky übertragen wird, beginnt an diesem Dienstag.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-913096/2

Homepage Hamburger SV

HSV-Kader

HSV-Mitteilung

HSV-Mitteilung zum Testspiel