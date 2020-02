HSV-Stürmer Wintzheimer bereut Ausleihe nicht

Manuel Wintzheimer während eines Spiels für den VfL Bochum. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Manuel Wintzheimer bereut den auf eine Saison angelegten Wechsel innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom Hamburger SV zum VfL Bochum keineswegs. «Die Leihe hat sich bisher auf jeden Fall ausgezahlt, da ich in Bochum aktuell mehr Einsatzmöglichkeiten bekomme», sagte der Stürmer auf der HSV-Homepage vor dem Punktspiel zwischen beiden Clubs (Montag, 20.30 Uhr/Sky). Der VfL sei «ein toller Verein», der ihm eine gute Grundlage für Spielpraxis biete. «Ich bin zufrieden, will mich aber natürlich für mehr Einsätze empfehlen», sagte der 21 Jahre alte Angreifer.

Wintzheimer war Anfang September an die Bochumer verliehen worden, um den nächsten Schritt in seiner vielversprechenden Entwicklung zu gehen und öfter spielen zu können als zuvor beim HSV. Dieses Vorhaben geht bisher auf, denn der deutsche U20-Nationalspieler stand seit dem Wechsel in elf von 14 möglichen Spielen auf dem Rasen und schoss zwei Tore. Dennoch würde es der bei Bayern München ausgebildete Jungprofi «schön» finden, bald wieder für die Hanseaten aufzulaufen.

«Bock habe ich definitiv, da der HSV ein tolles Stadion, super Fans und eine richtig gute Mannschaft hat», betonte Wintzheimer. Wichtig sei ihm aber, dass Einsatzchancen vorhanden sind, erklärte er. «Im März setzen wir uns zusammen und werden in Ruhe erörtern, was der nächste sinnvolle Schritt ist», kündigte der Stürmer an.

