HSV-Stürmer Pohjanpalo erleidet Beckenprellung

Hamburgs Joel Pohjanpalo. Foto: Peter Steffen/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Stürmer Joel Pohjanpalo von Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:2) verletzt. Der 25-Jährige erlitt eine schwere Beckenkammprellung, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Ob er für die nächste Partie am Samstag bei Erzgebirge Aue ausfallen wird, steht derzeit nicht fest. Der in der Winterpause von Bayer Leverkusen ausgeliehene Profi stand gegen St. Pauli erstmals in der Startelf. In drei Kurzeinsätzen zuvor hatte er zwei Tore erzielt.

