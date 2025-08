HSV startet Trainingslager auf Mallorca

Hamburg/Palma (dpa/lno) –

Der Hamburger SV will auf der Ferieninsel Mallorca weitere wichtige Fortschritte vor dem Start der Bundesliga-Saison in knapp zweieinhalb Wochen machen. 25 Feldspieler und vier Torhüter sind Teil des Reisetrosses, der sich zum zweiten Trainingslager der Sommervorbereitung aufgemacht hat. Im Juli hielt sich der Club schon einige Tage in Herzogenaurach auf.

Das Team muss sich noch weiter finden. Die Neuzugänge – darunter Torwart Daniel Peretz, Innenverteidiger Jordan Torunarigha und Angreifer Yussuf Poulsen – sollen mit ihren neuen Kollegen noch mehr Zeit auf und neben dem Platz verbringen. «Wir wollen als Team weiter zusammenwachsen», sagte Trainer Merlin Polzin. Informationen der «Bild»-Zeitung zufolge plagt den Dänen Poulsen jedoch eine Zerrung.

Medien: Zwei Zugänge im Anflug

Nach den Erkenntnissen aus den Testspielen gibt es beim Aufsteiger noch Luft nach oben. Der HSV kassierte in den vergangenen fünf Partien vier Pleiten. Allerdings zählten zu den Kontrahenten namhafte Clubs wie der FC Kopenhagen und Olympique Lyon.

Die Mannschaft wird noch auf einigen Positionen weiter verstärkt. Mehreren Medienberichten zufolge steht der HSV kurz vor der Verpflichtung des Innenverteidigers Warmed Omari (25 Jahre, Stade Rennes) und Rechtsverteidigers Giorgi Gocholeishvili (24, Schachtar Donezk).

Test beim RCD Mallorca

Offensivspieler Ransford Königsdörffer mischte auch wieder mit, nachdem der Wechsel des 23-Jährigen zum französischen Club OGC Nizza nach Problemen beim Medizincheck nicht zustande gekommen war.

Bis Sonntag verbleiben die Hanseaten auf der Baleareninsel. Am Samstag (20.00 Uhr/DAZN) bestreiten sie ein Testspiel beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca.

Sechs Tage nach dem Ende des Trainingslagers wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals der Oberligist FK Pirmasens auf den HSV. Die Bundesliga-Saison beginnt für die Hamburger am 24. August (17.30 Uhr/DAZN) mit der Partie bei Borussia Mönchengladbach.