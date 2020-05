HSV startet nach Bestellstopp erneut Maskenverkauf

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat für Nachschub bei den Gesichtsmasken in Vereinsfarben gesorgt. Nach dem zwischenzeitlichen Bestellstopp darf der Atemschutz jetzt wieder geordert werden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Lieferzeit betrage rund zehn Tage. Bislang sind 57 000 Masken verkauft worden. Der HSV spendet den Gewinn aus dem Verkauf an die HSV-Stiftung «Der Hamburger Weg». Mit dem Geld werden sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Hansestadt unterstützt.

Mitteilung HSV