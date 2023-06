HSV startet mit Leistungstests: Freitag erstes Training

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Mittwoch mit den ersten Leistungstests seiner Spieler die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Am Donnerstag werden die Überprüfungen fortgesetzt. Das erste gemeinsame Training hat Coach Tim Walter für Freitag (14.00 Uhr) am Volksparkstadion angesetzt.

Die zuletzt angeschlagenen Laszlo Benes, Guilherme Ramos und Andras Nemeth waren bei dem Großteil der Leistungstests dabei, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Die Nationalspieler Ludovit Reis, Valon Zumberi, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Anssi Suhonen haben wegen ihrer Länderspieleinsätze noch Pause. Aus dem Nachwuchs hatte Tim Walter Tom Sanne, Omar Megeed und Nicolas Olivera Kisilowski mit zu den Leistungstests gebeten.