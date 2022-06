HSV startet in fünfte Zweitliga-Saison: Ziel Aufstieg

Hamburg (dpa/lno) –

Vier Wochen nach der verlorenen Relegation startet der Hamburger SV als letzter Fußball-Zweitligist in die Saisonvorbereitung. Nach den Leistungstests am Wochenende bittet Trainer Tim Walter am heutigen Tag seine Mannschaft zur ersten Übungseinheit nach der Sommerpause. Ziel im fünften Zweitliga-Jahr ist unbedingt der Aufstieg, nachdem die Erstliga-Rückkehr in der Relegation gegen den Bundesliga-16. Hertha BSC knapp verpasst worden war.

Als bislang einzige Zugänge sind Filip Bilbija vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt und Torwart Matheo Raab vom Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern dabei. Als Abgänge stehen Jan Gyamerah (1. FC Nürnberg), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg) und David Kinsombi (SV Sandhausen) bereits fest. Weitere Spieler sollen den Verein noch verlassen.

Josha Vagnoman hat nach Spielen in der EM-Qualifikation mit der U21-Nationalmannschaft noch etwas länger Urlaub. Ob der HSV noch langfristig mit ihm planen kann, ist offen. Den Abwehrspieler zieht es in die Bundesliga. Kreativ-Spieler Sonny Kittel wird am Montag ebenfalls nicht erwartet. Der 29-Jährige will trotz laufenden Vertrages in die USA wechseln.

Der HSV reist vom kommenden Sonntag an bis zum 2. Juli nach Bad Loipersdorf in Österreich ins Trainingslager. Am ersten Spieltag der neuen Saison treten die Hanseaten am 16. oder 17. Juli beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig an.