HSV startet in die Saison-Vorbereitung: Bates vor Wechsel

Das HSV-Logo. Foto: picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mit einer kurzen Ansprache an die Mannschaft hat der neue Trainer Daniel Thioune die Vorbereitung des Hamburger SV auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Anschließend begann am Mittwoch die erste Übungseinheit für die Spieler auf einem Trainingsplatz am Volkspark.

Mit dabei waren auch die bislang einzigen Neuzugänge Klaus Gjasula (30) vom Erstliga-Absteiger SC Paderborn und der 18-jährige Belgier Amadou Onana aus der U19 der TSG 1899 Hoffenheim. Nach Leihen sind zudem Aaron Opoku (Hansa Rostock), Manuel Wintzheimer (VfL Bochum) und Jonas David (Würzburger Kickers) nach Hamburg zurückgekehrt.

Der Schotte David Bates, der in der vergangenen Saison an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday ausgeliehen war, fehlte beim Training. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger darf sich nach Angaben von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt kurzfristig um einen neuen Verein bemühen. «Wir sind in Gesprächen», meinte Boldt. Bates hat noch einen bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag mit dem HSV, spielt in den Planungen des Clubs aber keine Rolle mehr.

Nicht mit beim Training dabei war auch Vize-Kapitän Rick van Drongelen nach seinem Kreuzbandriss im letzten Saisonspiel gegen den SV Sandhausen (1:5) am 28. Juni. Auch Talent Anssi Suhonen (19) wird wegen der gleichen Verletzung lange fehlen. Der Brasilianer Ewerton pausierte nach seiner Operation wegen eines gutartigen Tumors im Oberschenkel. Jan Gyamerah und Gideon Jung arbeiteten wegen Muskelverletzungen aus dem letzten Saisonspiel noch individuell, kehren aber in Kürze ins Mannschafts-Training zurück.

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle