HSV-Sprinterduo siegt bei Hallen-DM mit Rekordzeiten

Owen Ansah hat seinen zweiten Titel bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften perfekt gemacht. Am Sonntag gewann der HSV-Sprinter in Leipzig über 200 Meter in der Halle in der Hamburger Rekordzeit von 20,55 Sekunden das Championat, nachdem er im vergangenen Jahr bereits Freiluft-Meister werden konnte. Bereits im Halbfinale hatte Ansah mit 20,77 Sekunden seinem Teamkollegen Lucas Ansah-Peprah den Rekord entrissen, der im Endlauf Dritter (21,11) wurde.

Damit kehren die beiden Sprinter mit je zwei Medaillen zurück, denn am Samstag hatte Ansah-Peprah über 60 Meter in 6,58 Sekunden gesiegt und damit ebenfalls einen HLV-Rekord aufgestellt. Ansah wurde Dritter in 6,61 Sekunden und erfüllte damit ebenso wie Ansah-Peprah und der Zweitplatzierte Kevin Kranz (Wetzlar/6,60) die Norm für die Hallen-WM in Belgrad (18 bis 20. März).

Einen weitere gute Platzierung für den HSV gab es im Weitsprung der Männer. Nick Schmahl belegte mit 7,51 Metern Rang drei.