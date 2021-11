HSV-Sportvorstand Boldt: Bis zum Ende oben mitspielen

Jonas Boldt, Vorstand HSV, schaut in die Kamera. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Sportvorstand Jonas Boldt hat den Traum vom Wiederaufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga noch nicht aufgegeben. «Wir wollen so lange es geht, am besten bis zum Ende, oben mitspielen und somit unsere Chancen wahren, unter die ersten Drei zu kommen», sagte der 39-Jährige der «Bild»-Zeitung (Dienstag). «Wie weigern uns nicht zu sagen, dass wir in die erste Liga möchten. Aber welcher Club will das nicht?»

Mit Platz sieben in der 2. Bundesliga ist der Sportvorstand aktuell nicht zufrieden: «Weil ich einen hohen Anspruch an meine Arbeit und die Arbeit aller anderen beim HSV habe.» Leistung und Punktausbeute würden nicht im Einklang stehen, was sich auch an den acht Unentschieden in 13 Spielen zeige. «Wir haben viele dominante Phasen. Im Abschluss fehlen aber teilweise Coolness und Cleverness», sagte Boldt. Nach der Länderspielpause empfängt der HSV am 20. November den Tabellenzweiten Jahn Regensburg im Volksparkstadion.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-922350/2

