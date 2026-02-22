HSV-Sportdirektor Costa zu Beförderung: «Nicht meine Frage»

Hamburg/München (dpa) –

HSV-Sportdirektor Claus Costa hat zurückhaltend auf Spekulationen über eine mögliche Beförderung zum Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten reagiert. Auf die entsprechende Frage in der Sport1-Sendung «Doppelpass» verwies der 41-Jährige auf den Aufsichtsrat als entscheidendes Gremium. «Es ist natürlich absolut nicht mein Kompetenzbereich und dementsprechend ist das nicht meine Frage», sagte er.

Seit der überraschenden Trennung von Stefan Kuntz im Januar ist der Posten des Sportvorstandes nicht besetzt. Unter anderem waren prominente Namen wie der frühere DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gehandelt worden.

HSV auch ohne Sportvorstand handlungsfähig

Bei der Neubesetzung lässt sich der Verein Zeit. Der Club sei mit Costa und Finanzvorstand Eric Huwer handlungsfähig, heißt es.

Costa betonte in der Sendung die «vertrauensvolle Zusammenarbeit» mit dem derzeitigen Alleinvorstand Huwer. «Auch Eric ist länger als ich im Verein. Wir arbeiten tagtäglich sehr eng miteinander zusammen», sagte er.

Unter anderem führte er als Beispiel die im Anfang Februar abgelaufenen Winter-Transferperiode an. Auch die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat sei im Winter bei immerhin 13 Transferbewegungen produktiv gewesen.

Costa durfte bei der Mitgliedersammlung Bilanz vorstellen

Bei der Mitgliederversammlung des HSV am vergangenen Mittwoch durfte er die sportliche Bilanz vortragen. Etwas, was bislang nur HSV-Vorständen vorbehalten war. Dies hatte die Spekulationen befeuert, dass Costa aufrücken könnte. Der ehemalige Profi ist seit August 2019 beim HSV. Erst arbeitete er als Chefscout, seit März 2023 hat er seinen aktuellen Posten inne.

Er genießt ein hohes Ansehen im Verein. Mit seiner erfolgreichen Transferpolitik hat er maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin in ihrer ersten Bundesliga-Saison nach sieben Jahren Zweitklassigkeit immer weiter von der Abstiegszone entfernt. Nach dem 1:1 am Freitag bei Mainz 05 ist das Team in der Rückrunde weiter ohne Niederlage.

Costa werden die Verpflichtungen unter anderem von Leistungsträgern wie Abwehrchef Luka Vuskovic, Mittelfeld-Regisseur Fabio Vieira, Nicolas Capaldo, Warmed Omari, Nicolai Remberg und Albert Sambi Lokonga angerechnet.