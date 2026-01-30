HSV-Spieler Sahiti wechselt auf Leihbasis nach Israel

Hamburg (dpa) –

Emir Sahiti verlässt den Hamburger SV. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Offensiv-Spieler auf Leihbasis bis zum Saisonende zum israelischen Europa-League-Teilnehmer Maccabi Tel Aviv. Der Kosovare war im August 2024 von Hajduk Split zum HSV gekommen und war an der Rückkehr der Hamburger in die Bundesliga beteiligt.

In dieser Saison kam Sahiti nur zweimal in der Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz. In Hamburg hat er noch einen Vertrag bis Juni 2027. «Ich bin sehr dankbar für die bisherige Zeit beim HSV. Vor allem die vergangene Saison mit dem Aufstieg war ein Highlight für mich», wurde Sahiti in der HSV-Mitteilung zitiert.