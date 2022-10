HSV spart Energie: Weniger Beleuchtung und Rasenheizung

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will Energie sparen. «Die größten Einsparpotenziale existieren im und um das Volksparkstadion», teilte der Verein am Montag mit. «Daher werden ab sofort außerhalb der Spieltage die weniger genutzten Stadionflächen weniger beleuchtet, belüftet und beheizt». In der WM-Pause ab Mitte November stellt der HSV die Zusatzbeleuchtung und Beheizung des Stadionrasens ein. Zudem werde die Beheizung der Trainingsplätze «entscheidend reduziert.». In den Räumen der Geschäftsstelle soll die Lufttemperatur gesenkt werden. Ein Richtwert wurde nicht genannt.