HSV siegt im ersten Test beim Landesligisten in Neetze

Neetze (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga standesgemäß gewonnen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart setzte sich beim Lüneburger Landesligisten TuS Neetze mit 12:0 (4:0) durch. Ludovit Reis (17./36./Foulelfmeter), Andras Nemeth (21./39.), Immanuel Pherai (47./53.), Bilal Yalcinkaya (64./75.), Ransford-Yeboah Königsdörffer (73.), Otto Stange (76./90.+2) und Lukas Poreba (88.) schossen den deutlichen Sieg gegen den Sechstligisten heraus. Trainer Baumgart gab beinahe allen Spielern in seinem Kader Einsatzzeit. Auch die beiden Neuzugänge Daniel Elfadli und der ausgeliehene Adam Karabec durften sich präsentieren. Die Hamburger gastierten In Neetze auf dem Rückweg aus ihrem sechstägigen Trainingslager in Schneverdingen. Dorthin waren sie zum Trainingsauftakt ausgewichen, weil das Volksparkstadion wegen der fünf EM-Spiele besetzt war.Nach dem Viertelfinale am Freitagabend zwischen Portugal und Frankreich steht dem HSV das Stadion mit seinen Trainingsanlagen wieder zur Verfügung. Die Hanseaten starten am 2. August beim Aufsteiger 1. FC Köln in ihre siebte Zweitliga-Saison.