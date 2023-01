HSV siegt 2:0 im Test gegen kanadischen Club Whitecaps FC

Marbella (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat zum Abschluss seines Spanien-Trainingslagers ein Testspiel gegen den Whitecaps FC gewonnen. Am Mittwoch siegten die Hanseaten gegen den MLS-Club aus dem kanadischen Vancouver 2:0 (1:0). Zuvor hatten die Hamburger ihre Tests gegen die Bundesligisten 1. FC Köln (0:4) und SC Freiburg (2:6) verloren.

Beide Tore für den HSV erzielte Robert Glatzel. In der vierten Minute traf der Mittelstürmer per Kopf, nach dem Seitenwechsel war der 29-Jährige per Abstauber erfolgreich (60.). Zum Einsatz kamen auch die beiden neuen Defensiv-Leihspieler: Francisco Montero stand in der Startformation, Noah Katterbach wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Für den angeschlagenen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes stand Matheo Raab zwischen den Pfosten. Mittelfeld-Akteur Sonny Kittel setzte wegen Knieproblemen aus.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bleibt noch bis Donnerstag in Spanien. Danach startet in Hamburg die finale Vorbereitung auf den Rückrundenstart am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky).