HSV setzt auf Ersatztorwart Hermann im Kader – Meffert dabei

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV holt angesichts seiner angespannten Personalsituation bei den Torhütern den 19 Jahre alten U21-Spieler Hannes Hermann in den Kader für das Auswärtsspiel in Ulm. «Bei Hannes ist es ja so, dass er auch jetzt jahrelang schon im Verein ist, eine fantastische Entwicklung genommen hat», sagte Interimstrainer Merlin Polzin vor der Zweitligapartie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Matheo Raab, zweite Wahl nach Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes, fehlt den Hanseaten monatelang wegen seines Handbruchs, der dritte Torwart Tom Mickel fällt krankheitsbedingt aus.

Hermann steht sonst zwischen den Pfosten bei der zweiten HSV-Auswahl in der Regionalliga. Dort absolvierte er in dieser Saison 19 Ligaspiele. Auf Profi-Niveau hat er bislang noch keine Erfahrungen in Spielen gesammelt. Polzin erklärte, er sei «relativ gelassen, was das Ganze angeht, unabhängig davon, dass uns die anderen Jungs natürlich fehlen». Leistungsträger Jonas Meffert steht Polzin dagegen im Mittelfeld nach kurzzeitiger Armverletzung wieder zur Verfügung.