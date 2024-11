HSV schickt Seeler-Enkel zum Regionalliga-Team

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Levin Öztunali vorerst aus dem Profi-Team verbannt. Der Enkel von Vereinslegende Uwe Seeler wird ebenso wie Moritz Heyer bis auf Weiteres nicht am Training der Zweitliga-Mannschaft teilnehmen. Wie der Club bei dem Kurznachrichtendienst X mitteilte, werden Offensivspieler Öztunali und Abwehrmann Heyer «stattdessen bei der U21 eingegliedert», die in der Regionalliga spielt.

Beide Spieler hatten bereits unter dem am Sonntag freigestellten Trainer Steffen Baumgart kaum eine Rolle gespielt. Dieses Signal wurde nun auch unter Interimscoach Merlin Polzin fortgesetzt. Der 34-Jährige leitete am Mittag das erste Training in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim Karlsruher SC (13.30/Sky).