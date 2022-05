HSV-Relegationsheld: «Auf diesen Moment haben wir gewartet»

Hamburg (dpa/lno) –

Wenige Stunden vor dem Relegations-Hinspiel zwischen Fußball-Bundesligist Hertha BSC und dem Zweitligisten Hamburger SV im Berliner Olympiastadion hat sich ein Hamburger Relegationsheld zu Wort gemeldet. «Auf diesen Moment haben wir Jahre gewartet, und es ist natürlich die Chance, in die Bundesliga zurückzukehren, wo wir hingehören», sagte Marcelo Diaz am Donnerstag per Videobotschaft und betonte: «Ihr könnt es schaffen.»

Damit wollte der 35 Jahre alte Chilene, der derzeit für den Erstligisten Libertad Asunción in Paraquay spielt, sowohl die Hamburger Fans als auch die Mannschaft motivieren. Diaz war 2015 in der zweiten Relegation des HSV gegen den Karlsruher SC zum Fanliebling geworden. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Hamburg erzielte er in der Nachspielzeit des Rückspiels in Karlsruhe den 1:1-Ausgleich per Freistoß und ermöglichte dem HSV die Verlängerung. In dieser traf Nicolai Müller zum 2:1 und bewahrte den HSV vor dem Erstliga-Abstieg.

Mittelfeldmann Diaz spielte von Februar 2015 bis Januar 2016 für die Norddeutschen. Er erzielte in 20 Pflichtspielen nur dieses eine Tor.