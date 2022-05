HSV-Profi Vuskovic hofft weiter auf WM-Teilnahme

Hamburg (dpa/lno) –

HSV-Profi Mario Vuskovic hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch nicht aufgegeben. «Jeder Fußballer träumt davon, bei einer WM dabei zu sein», sagte der 20 Jahre alte Abwehrspieler des Hamburger SV der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Voraussetzung wäre aber wohl der Aufstieg mit dem HSV aus der 2. Liga in die Bundesliga, denn der kroatische Verband hat vorgegeben, dass nur Erstliga-Spieler Aussichten auf die Teilnahme an der Winter-WM in Asien haben.

Obwohl er die Entdeckung der Saison beim HSV ist, will Vuskovic sich notfalls in Geduld üben. «Ich habe noch viele Jahre Fußball vor mir. Mein Ziel ist es, mich mit Kroatiens U 21 für die EM-Endrunde im kommenden Jahr zu qualifizieren. Darauf liegt mein Hauptaugenmerk», sagte der Innenverteidiger. Er hoffe aber natürlich, «in den nächsten Jahren für das A-Team zu spielen. Ich bleibe geduldig», betonte er.

Zwei Spieltage vor Abschluss der Zweitliga-Saison liegt der HSV mit 54 Punkten als Vierter hinter dem FC Schalke 04 (59), Darmstadt 98 und Werder Bremen (beide 57) noch aussichtsreich im Rennen, ist aber weiterhin auf Schützenhilfe angewiesen. «Ich will nicht über andere Vereine sprechen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen und schauen erst danach auf die Ergebnisse der anderen», sagte der U21-Internationale. «Aber natürlich drücke ich Teams wie Düsseldorf und Aue, die an diesem Wochenende gegen unsere Konkurrenz spielen, die Daumen.»

Mit Blick auf das letzte Saison-Heimspiel der Hamburger am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 freut er sich auf ein mit 57 000 erwarteten Fans ausverkauftes Volksparkstadion. «Ein herrliches Gefühl, so viele Leute schon beim Aufwären im Stadion zu sehen», meinte Vuskovic. «Das ist sehr motivierend. Einfach grandios.»