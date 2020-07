HSV-Profi van Drongelen erfolgreich am Kreuzband operiert

Hamburgs Rick van Drongelen liegt verletzt auf dem Spielfeld. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Fußball-Profi Rick van Drongelen vom Hamburger SV ist am Kreuzband operiert worden. «Die Kreuzband-OP ist gut verlaufen. Wir wünschen Dir eine gute und schnelle Genesung», teilte der Zweitligist nach dem Eingriff am Freitag in der Hansestadt via Twitter mit. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich die schwere Verletzung am vergangenen Sonntag beim Saisonfinale des HSV gegen den SV Sandhausen (1:5) zugezogen. Der Niederländer wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder für die Hanseaten spielen können.

HSV-Mitteilung via Twitter