HSV-Profi Selke will «gern noch mal im Ausland spielen»

Hamburg (dpa/lno) –

Davie Selke vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat die Ambitionen eines Engagements außerhalb von Deutschland weiterhin nicht aufgegeben. «Ich würde schon gern noch mal im Ausland spielen in meiner Laufbahn», sagte der 29-Jährige im Podcast «Copa TS».

Vor seinem Wechsel im Sommer vom 1. FC Köln zum Hamburger SV hatte der Angreifer Medienberichten zufolge unter anderem Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen. «Alle waren lukrativer als der HSV», machte Selke deutlich. Schlussendlich entschied er sich aber für die aus seiner Sicht «spannende Aufgabe» in der Hansestadt.

Aufstieg in die Bundesliga? Selke «sehr optimistisch»

Selke feierte einen erfolgreichen Einstand seit seinem Wechsel im Sommer. Nach anfangs geringeren Einsatzzeiten kam er mehr zum Zug, profitierte auch von der Verletzung des Top-Torjägers Robert Glatzel. In zwölf Zweitliga-Partien erzielte er sechs Treffer, zuletzt traf er bei der Test-Niederlage (2:4) der Hamburger gegen den niederländischen Club Twente Enschede doppelt.

Der Offensivspieler, der in der Bundesliga für Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC und den 1. FC Köln auflief, blieb mit dem HSV zuletzt jedoch in vier Pflichtspielen ohne Sieg. Dabei unterlagen die Norddeutschen im DFB-Pokal beim SC Freiburg mit 1:2, in der Liga kassierte der HSV unter anderem ein 2:4 in Elversberg und 1:3 in Braunschweig. Dennoch zeigte sich Selke «sehr optimistisch», dass der aktuelle Tabellenfünfte am Ende der Saison aufsteigt.