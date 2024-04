HSV-Profi Schonlau: Fußball ist kein Hobby

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV droht erneut den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verpassen, aber Kapitän Sebastian Schonlau fordert weiterhin einen klaren Fokus aller Spieler auf das Saisonfinale in der zweiten Liga. «Das ist unsere Aufgabe, unser Job», sagte der Abwehrspieler am Mittwoch bei einer Medienrunde im Volksparkstadion. Die Professionalität eines jeden einzelnen Spielers müsse über allem stehen: «Am Ende ist es kein Hobby mehr, sondern wir sind gefordert.»

Das gelte auch im kommenden Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellen-14. Eintracht Braunschweig. Es gehe darum, alles zu geben und im Idealfall Punkte zu sammeln, meinte der Innenverteidiger. «Das haben unsere Fans verdient. Dass sie sehen, wir kämpfen weiter und hören nicht mit irgendwas auf.»

Die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Holstein Kiel war auch für den 29 Jahre alten Schonlau ein «mentaler Rückschlag». Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz und der um 16 Treffer schlechteren Tordifferenz ist die Rückkehr des einstigen Bundesliga-Dinos in das Oberhaus vier Spieltage vor dem Saisonende nur noch theoretisch möglich. «Hoffnung hast du immer in dir drin», sagte der HSV-Profi: «Aber wir wollen realistisch sein und nicht irgendwie träumen.»