HSV-Profi Meffert vor Wechsel: Freigestellt für Gespräche

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesliga-Austeiger Hamburger SV hat Jonas Meffert für Vertragsgespräche freigestellt. Der 31-Jährige, der in der Hinrunde kaum gebraucht wurde und in der Fußball-Bundesliga lediglich in vier Spielen 144 Minuten auf dem Feld stand, wurde zuletzt mit seinem Ex-Club Holstein Kiel in Verbindung gebracht.

Nun scheint eine Rückkehr zu dem Zweitligisten bevorzustehen: Meffert sei für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt, teilte der HSV beim ersten Training nach der Weihnachtspause mit. Der defensive Mittelfeldspieler war von 2018 bis 2021 für die Kieler aktiv und bestritt in dieser Zeit 96 Pflichtspiele.