HSV-Profi Kinsombi: Kader fast komplett

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Profi David Kinsombi vom Zweitligisten Hamburger SV kann der Zwangspause in den Ligen auch gute Seiten abgewinnen. «Über die gesamte Saison hinweg waren wir von einigen schweren Verletzungen gebeutelt, jetzt sind aber fast alle wieder im Training. Wenn es wieder losgehen sollte, können wir voraussichtlich mit dem gesamten Kader angreifen und die Saison hoffentlich erfolgreich zu Ende spielen», sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler auf der HSV-Homepage (Freitag).

Das Kleingruppen-Training derzeit verlaufe nach strengen Vorschriften. «Das beginnt mit dem Desinfizieren der Hände bei der Ankunft am Stadion, zudem wird immer die Temperatur gemessen. In den Kabinen sitzen wir alle verstreut in den Ecken, jeder bringt seine eigenen Klamotten mit und wäscht diese auch zu Hause», sagte Kinsombi. Derzeit werde viel im athletischen Bereich gearbeitet. Zudem werden «technische Übungsformen wie Passspiel und Torschuss» trainiert.

