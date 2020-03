HSV-Profi Hinterseer: Gehaltsverzicht kann Thema werden

HSV-Pofi Lukas Hinterseer. Foto: Robert Michael/zb/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – HSV-Profi Lukas Hinterseer glaubt, dass die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den Sport auch in der nahen Zukunft beeinflussen wird. Er könne sich nicht vorstellen, «dass es in drei oder vier Wochen wieder ganz «normal» direkt weitergeht», sagte der Angreifer des Fußball-Zweitligisten dem «Hamburger Abendblatt» (Mittwoch): «Man muss ja immer damit rechnen, dass es früher oder später auch mal einen von uns trifft – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen.»

Auch finanzielle Einbußen hält der 28-Jährige für möglich: «Jeder Club ist natürlich finanziell unterschiedlich aufgestellt. Deswegen glaube ich schon, dass ein freiwilliger Gehaltsverzicht bei dem einen oder anderen Club früher oder später ein Thema werden kann. Sollte das der Fall sein, würden wir uns intern austauschen – offen und ehrlich.»

Der HSV hatte am Dienstag auf den Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining verzichtet und den Profis individuelle Trainingseinheiten verordnet. Auch für Hinterseer eine schwierige Situation: «Als Fußballer willst du am liebsten spielen oder zumindest trainieren, einfach mal den Kreislauf ein wenig in Schwung bringen», sagte der Österreicher.

