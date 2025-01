HSV-Profi Heyer geht – Schotte Mebude kommt per Leihe

Hamburg (dpa/lno) –

Moritz Heyer verlässt den Hamburger SV und wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Wie die Rheinländer mitteilten, hat der 29 Jahre alte Verteidiger seinen Vertrag beim HSV aufgelöst und wechselt ablösefrei vom Spitzenreiter zum Tabellen-Siebten.

Bei der Fortuna trifft Heyer auf seinen Ex-Trainer: «Daniel Thioune kenne ich aus gemeinsamen Zeiten in Hamburg und Osnabrück. Der Kontakt zwischen uns ist nie wirklich abgerissen. Das war auch ein Punkt, der es mir extrem leicht gemacht hat, hier herzuwechseln.» Für den HSV bestritt Heyer 126 Pflichtspiele.

Ersatz für Jatta: Schottischer U21-Nationalspieler kommt

Die Hanseaten haben derweil einen Ersatz für den am Sprunggelenk verletzten Flügelstürmer Bakery Jatta gefunden. Vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo kommt der 20-jährige Adedire Mebude auf Leihbasis zu den Norddeutschen.

In der Jugend des beim HSV wohlgesinnten Clubs Glasgow Rangers wurde der Spieler mit nigerianischer und schottischer Staatsbürgerschaft ausgebildet. Der schottische U21-Nationalspieler wechselte damals in die U18-Mannschaft von Manchester City und ging 2023 nach Belgien. In der laufenden Spielzeit erzielte der Offensivspiele bei 17 Erstliga-Einsätzen für Westerlo zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.