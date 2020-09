HSV plant sportmedizinisches Kompetenzzentrum im Volkspark

Frank Wettstein, Finanzvorstand des Hamburger Sport Vereins. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV plant gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und dem Gesundheitsunternehmen Philips ein sportmedizinisches Kompetenzzentrum in unmittelbarer Nähe des Volksparkstadions. Wie der Club am Dienstag mitteilte, soll im Spätsommer 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Eröffnung des Gebäudes mit einer Nutzfläche von 5000 Quadratmetern ist dann im ersten Halbjahr des Jahres 2023 vorgesehen.

Im «Athleticum am Volkspark» soll aber nicht nur die medizinische Betreuung der HSV-Profis optimiert werden. «Das Athleticum soll ein öffentliches Angebot für Vorsorge, Diagnostik und Behandlung in einem sportlichen Umfeld schaffen», sagte Frank Wettstein, Finanzvorstand der HSV Fußball AG.

Für Prof. Dr. Burkhard Göke, den ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des UKE, steht der Ausbau der Sportmedizin im Vordergrund: «Da auf dem Campus des UKE aufgrund seiner zentralen Lage in Eppendorf nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht, ist ein Ausbau vor Ort nicht möglich. Die Lage am Volkspark mit der engen Anbindung an unseren langjährigen Partner HSV ist daher ideal.»

